Epa Colombia reveló cómo ha sido su vida tras su condena

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, habló en exclusiva con Noticias RCN sobre cómo ha sido su vida tras las rejas y el impacto que ha tenido en su día a día. Además, aseguró que no merece estar en prisión y pidió a la opinión pública no juzgarla sin conocer su historia.

Epa Colombia y su nueva realidad: lo que vive tras su sentencia

En diálogo con Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, Epa Colombia abrió las puertas de su nueva realidad y compartió cómo ha vivido esta experiencia desde su traslado, el 30 de enero, a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Durante el dialogo, Daneidy Barrera tocó diversos puntos de la condena que hoy la tiene sin derecho a casa por cárcel ni libertad condicional.

Cabe recordar que la influencer y empresaria deberá cumplir una condena de cinco años y dos meses tras ser hallada culpable de varios delitos, entre ellos daño en bien ajeno agravado e instigación a delinquir con fines terroristas. Según comentó Barrera “han sido muy difíciles. Han sido días de mucha tribulación. Llevo 15 días sin ver a mi hija y ha sido muy duro”.

Epa Colombia recordó cómo inició toda esta situación que hoy la tiene privada de su libertad, pues según comentó en aquel entonces, por influencia de un grupo de amigos, terminó en medio de las protestas del 2019 sin saber exactamente el trasfondo de la situación que se vivía en ese entonces.

“No sabía lo que estaba haciendo. Como vi casi medio Colombia marchando, no sabía realmente lo que estaba pasando. Me dejé influenciar y después de 6 años llegué acá (la cárcel)”.

Epa Colombia afirmó que su condena es injusta y que ya pagó su condena

La influenciadora aseguró que su condena era injusta, pues considera que el delito de instigación con fines terroristas no debería aplicarse en su caso, ya que, según ella, “no existe el terrorismo”. También pidió a la opinión pública evitar juicios sin fundamentos.

"No juzgar tanto ni señalar con ‘eso te mereces’, no. Porque tú no conoces el detrás de mi vida y todo lo que sufro internamente. Estar en la cárcel no se le desea ni al peor enemigo”, expresó.

Además, insistió en que ya cumplió con las sanciones impuestas por la justicia desde 2019, cuando ocurrieron los hechos.