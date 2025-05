Tras la salida de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia, la creadora se enteró de la situación de Epa Colombia, quien se encontraba en prisión.

Durante una entrevista en el programa Buen Día, Colombia, Yina Calderón presenció la reacción de Epa Colombia al enterarse de que ella le había regalado una cadena de oro a Manelyk González.

En ese mismo espacio, Epa Colombia comentó que la cadena había sido un regalo muy especial, otorgado con mucho cariño y significado, lo que resaltó la importancia de la cadena.

“Lo que no me gustó y me decepcionó es que haya regalado la cadena. Lo hice con todo mi corazón, mi amor. Ella sabrá por qué lo hizo. Eso si, me dolió muchísimo”, expresó Epa Colombia.