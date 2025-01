En familia, así celebró Josse Narváez su cumpleaños

El actor Josse Narváez reveló a sus miles de fanáticos cómo celebró su cumpleaños y un año más de vida de su hijo Juanjo, con quien comparte esta fecha tan especial.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías y videos festejando una nueva vuelta al sol.

En las imágenes se dejó ver desde su finca junto a su esposa, la presentadora Cristina Hurtado, sus hijos Daniel, Juanjo y Mateo, y más seres queridos y amigos que viajaron para festejar su día.

Con atuendos muy cómodos y cálidos posaron a la cámara muy sonrientes.

Con karaoke y parranda vallenata incluida, el actor se mostró muy feliz y agradecido de poder celebrar en compañía de los que más quiere.

“Graciassss Dios por un año más de vida, GRACIAS por haberme dado ese mismo día el regalo de cumpleaños más grande de todos, mi Juanjo. Gracias por la esposa maravillosa que me diste y que logró sorprenderme con estos momentos que nunca me imaginé y que me llenaron el alma, solo tú lo haces posible amor mío”, escribió.