La influenciadora y host digital de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, reveló a sus fanáticos lo que anhela que sus allegados le den de regalo de cumpleaños.

Por medio de su cuenta de TikTok, donde suma más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se confesó con sus allegados para que la sorprendan en su día especial.

Según explicó la creadora de contenido para este año 2025 no desea que le den cosas materiales como bolsos o joyas de oro, pues quiere que le obsequien experiencias.

“Quiero un viaje de mínimo dos semanas a Disney París y ya sé, ¿Ornella por qué tan humilde? Bebés porque yo ya tengo todo, pero ¿qué no tengo? Un viaje a Disney París, me lo pueden regalar, no quiero más nada, solo quiero eso”, dijo.