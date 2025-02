La cantante Shakira se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas por su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Colombia, la cual terminará el 27 de febrero con un concierto en El Campín de Bogotá.

Cuando hablamos de la capital colombiana en la vida de la cantante Shakira, tenemos que recordar un oscuro capítulo en su vida cuando empezaba a hacerse un nombre en la música.

Todo sucedió en los años 90 cuando la artista promocionaba su álbum 'Pies descalzos', al llegar a la capital colombiana Shakira fue víctima de los ladrones.

A la artista barranquillera le robaron una maleta en la que contenía más allá de objetos de valor y personales, una libreta con varias de las letras de las canciones que tenía preparadas para su siguiente disco.

Precisamente, en las últimas horas han salido a la luz una entrevista en la que la artista hablaba de aquel momento que marcó su carrera y que provocó uno de sus mejores álbumes.

Estaba en un aeropuerto y allí me robaron una maleta, allí estaban todas mis canciones, no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático, estaba a punto de empezar un nuevo álbum.