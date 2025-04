La talentosa rapera Doechii ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento del video musical de su exitosa canción "Anxiety". Este nuevo video, dirigido por James Mackel, es una obra maestra visual que refleja las luchas internas y los miedos que la artista ha enfrentado a lo largo de su carrera.

La canción, que ya se había convertido en un himno para muchos, ahora cuenta con un video que promete ser igual de impactante, no solo por la calidad con el que fue hecho, sino por la puesta en escena que la cantante ofrece en el clip.

‘Anxiety’ de Doechii ya cuenta con video músical oficial

El video musical de "Anxiety" comienza con Doechii caminando por una lujosa mansión, rodeada de un personal atento. Sin embargo, la tranquilidad inicial pronto se ve interrumpida por una serie de eventos caóticos que simbolizan las ansiedades y temores que la cantante enfrenta.

Desde un equipo policial entrando a la sala, hasta un percance en la cocina y la aparición de un elefante gigante, el video es una representación de las batallas emocionales que muchos enfrentan diariamente. Además, el video incluye cameos de dobles de Gotye y Kimbra, en referencia a la muestra de su éxito "Somebody That I Used to Know" que Doechii utiliza en la canción.

La canción de Doechii se convirtió en un éxito viral de Tiktok

La canción "Anxiety" ha tenido un recorrido interesante antes de llegar a este punto. Originalmente lanzada en YouTube en 2019, la canción comenzó a ganar interés cuando el rapero Sleepy Hallow la citó en su propio tema en 2023. Sin embargo, fue en TikTok donde "Anxiety" realmente despegó.

Un usuario creó un video que combinaba la canción con una escena de la serie El príncipe del rap, en la que Will Smith y Tatyana Ali bailan juntos. Este video se volvió viral rápidamente, acumulando millones de vistas y dando lugar a un trend en el que cientos de usuarios recrearon la icónica escena.

El impacto de "Anxiety" en TikTok fue tan grande que incluso Will Smith y Tatyana Ali se unieron al trend, recreando la escena junto a Doechii. Este momento no solo solidificó la popularidad de la canción, sino que también mostró el poder de las redes sociales para transformar una canción en un fenómeno global. La participación de Smith y Ali en el trend ayudó a que "Anxiety" alcanzara el puesto número 10 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el mayor éxito de Doechii hasta la fecha.