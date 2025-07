Daniella Álvarez revela que no podrá caminar tras correr exigente maratón

Con una sonrisa y la determinación que la caracteriza, Daniella Álvarez volvió a inspirar a miles de personas tras participar en la Media Maratón de Bogotá 2025. Sin embargo, su alegría por completar este nuevo reto vino acompañada de una consecuencia inesperada: deberá guardar reposo y dejar de caminar durante algunos días.

A pesar del contratiempo, la exreina de belleza mantiene intacta su energía, su optimismo y su gratitud por haber llegado hasta la meta.

¿Cómo vivió Daniella Álvarez la Media Maratón de Bogotá?

Con el entusiasmo que siempre la acompaña, Daniella compartió una serie de videos en sus redes sociales donde se le ve participando de la Media Maratón. Aunque no logró culminar trotando todo el recorrido, cruzó la línea final caminando, rodeada del apoyo de familiares y amigos. El momento, cargado de emoción, fue una muestra más de que para ella no existen los límites cuando se trata de desafiarse a sí misma.

Horas después de la competencia, Daniella publicó una imagen de su pierna amputada visiblemente afectada por una ampolla, acompañada del mensaje: “La ampolla que me hice ayer en la carrera. No podré caminar estos días...”. El mensaje generó una oleada de cariño por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de aliento y recordarle cuánto la admiran.

¿Cuál fue el momento que cambió la vida de Daniella Álvarez?

La historia de resiliencia de Daniella comenzó en 2020, cuando una isquemia la llevó a tomar la difícil decisión de amputarse la pierna izquierda. Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida, pero lejos de detenerla, encendió aún más su deseo de vivir con plenitud. Desde entonces, su proceso ha sido un testimonio de fortaleza y transformación.

¿Cómo ha afrontado Daniella Álvarez el proceso de recuperación?

A través de disciplina, ejercicio físico y una actitud admirable, Daniella ha trabajado día a día en su recuperación. Más allá de lo físico, ha sido honesta al compartir las emociones que ha enfrentado en este camino: el miedo, la frustración y el duelo. Pero también ha resaltado el crecimiento que ha vivido.

Daniella representa lo que significa levantarse tras cada caída. Cada paso que da, incluso cuando debe detenerse por unos días, está lleno de coraje y esperanza. Y aunque hoy no pueda caminar, su mensaje sigue avanzando y tocando corazones.