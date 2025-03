La Liendra, Karina García y Melissa Gate continúan en La casa de los famosos Colombia. Los tres obtuvieron la mejor votación y por ende seguirán habitando la casa más famosa del mundo.

De ellos, Melissa fue quien recibió el mayor apoyo del público. La creadora de contenido quedó con un arrollador 56%, detrás de ella siguió Karina García y posteriormente apareció La Liendra, quien superó por un margen muy corto a Sebastián Arias. Así, se configuró la salida del modelo, así como de La Abuela.

El quindiano, pese a su salvación, quedó muy dolido, pues hubiera querido una votación más alta. Al regresar a la casa se mostró desconsolado y se desahogó con sus amigos de Los Lavaplatos. En varias ocasiones, reiteró que no entendía lo que pasaba y sugirió que algo está haciendo mal frente a los colombianos.

Una de las primeras reacciones provino de Dani Duke, la novia de La Liendra. En sus redes sociales, Duke expresó sus sensaciones por lo vivido por su novio.

Felicitaciones a Melissa, a Karina. (Respecto a La Liendra) yo creo que el mensaje es claro. A ustedes no les está gustando algo del juego de mi novio, así que esta es una oportunidad para que él se reevalúe, que no haga tantas actividades… esté más tranquilo. De él no esperen peleas, es una persona muy calmada. Pero es una gran oportunidad para que él replantee su juego

Le doy gracias a Dios por los amigos tan hermosos que le regalaron (a La Liendra) en ese programa (La casa de los famosos Colombia). Deseo que todos tengan un grupo como ellos (Los Lavaplatos), qué bonitas palabras. De eso se trata la amistad, de estar en las buenas y las malas. Soy una Lavaplatos de corazón