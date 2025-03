La influenciadora Dani Duke se pronunció sobre cómo se siente tras ver a la Liendra bajo de ánimo luego de su porcentaje de votación en la jornada de eliminación en La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido quedó nominado luego de la que la Toxi Costeña lo enviara a la placa tras ganar dicho beneficio en una llamad del teléfono.

El influenciador fue el último en ingresar a La casa de los famosos Colombia después de Melissa Gate y Karina García, quienes tuvieron la mayor cantidad de votos por parte del público.

Los eliminados fueron Sebastián Arias y la Abuela tras haber tenido el menor apoyo de los seguidores del reality.

Debido a su porcentaje tan bajito, la Liendra se mostró sorprendido y nostálgico sintiendo que el público no lo apoya y que algo que está haciendo no le está gustando a los televidentes.

"Ojalá él entendiera que yo lo amo tal cual es, con sus defectos y virtudes, no lo cambiaría por nada del mundo. Ese es el juego, esa es la vida (...) es duro para uno afuera verlo triste, me parte el alma y el corazón, yo quisiera abrazarlo, pero no puedo", expresó.