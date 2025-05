La influenciadora Dani Duke, novia de La Liendra, compartió un video en el que manifestó apoyar de manera rotunda a Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.

Dani Duke ha sido de las creadoras de contenido más activas en las redes sociales hablando sobre La casa de los famosos. En un principio, esto se dio porque su novio estaba participando, pero aunque lo eliminaron, ella siguió siendo una televidente del Canal RCN.

A partir de ello, la antioqueña ha dividido las opiniones, pues una parte comparte su mismo punto de vista y otros dicen que está equivocada. En ese sentido, con su más reciente aparición hizo un anuncio relacionado con Altafulla, así que la influencer acaparó el interés en las plataformas de interacción social.

Dani Duke anunció su apoyo definitivo a Altafulla, dando a entender que desea verlo en la final de La casa de los famosos Colombia e incluso siendo el posible ganador. Asimismo, puntualizó que su opinión la hace como una persona independiente, así que no tiene que ver nada con su novio La Liendra o cercanos a ella.

"Puede que me funen por lo que voy a decir, pero yo, Daniela Duke, persona natural e independiente, no Mauricio, no La Liendra, no Daiky, no La Segura... En este momento, le voy a dar mi full (completo) apoyo a Altafulla, quiero que gane Altafulla", declaró la influenciadora Paisa.