Dani Duke confesó sentirse atraída por la voz de ‘El Jefe’

La creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus cientos de seguidores en a tarde de este martes 18 de febrero con una inesperada confesión sobre El Jefe de La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN en el que se encuentra participando su novio, Mauricio Gómez ‘La Liendra’. ¿Qué dijo la encantadora mujer? Te contamos.

Quienes siguen de cerca a Dani Duke en redes sociales saben que desde el inicio de La casa de los famosos Colombia no se ha despegado de la transmisión en vivo, disponible de forma gratuita en la app del Canal RCN. Esta vez, la influenciadora sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión sobre ‘El Jefe’, la máxima autoridad del reality.

A través de sus historias, Dani comentó que hoy ‘El Jefe’ estaba un poco bravo y que, curiosamente, eso hacía que su voz le sonara más interesante y atractiva. Incluso, admitió que le llamaba la atención ese tono con carácter en un hombre.

"El Jefe hoy está bravo, está con carácter y no sé por qué me resulta s*xy la voz de El Jefe bravo. Me encantaría conocer al Jefe, porque hoy lo estoy escuchando interesante. Me gustan los hombres con carácter", confesó.