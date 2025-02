Cristina Hurtado aclaró el malentendido que surgió después de la publicación de un video en sus redes sociales, en el que sus labios se veían completamente diferentes, generando todo tipo de especulaciones sobre un posible retoque estético. La influencer aseguró que, debido a esto, recibió diversas críticas.

Tres días después de que las redes sociales se llenaran de comentarios en su contra a raíz de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cristina Hurtado se pronunció para desmentir cualquier tipo de retoque estético en su rostro.

Según comentó la presentadora, todo inició con la publicación de un video en el que habría optado por usar un filtro para disimular su cara de cansancio. Este filtro modificó su rostro al engrosar sus labios, generando así rumores de un supuesto retoque estético. Sin embargo, Hurtado manifestó que ese mismo día había aclarado que usaría este filtro para disimular sus ojeras, pero las personas no parecieron haber escuchado.

“Resulta que el filtro engrandece los labios… O sea, si se han dado cuenta en las historias anteriores no he puesto filtro, se pueden mirar mis labios, no me he hecho nada. Tranquilos”, explicó la presentadora mientras se realizaba un llamativo maquillaje.