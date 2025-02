A sus 79 años, la actriz colombiana Consuelo Luzardo continúa siendo una de las figuras más icónicas del mundo del entretenimiento en el país. Sin embargo, recientemente reveló que enfrenta una enfermedad pulmonar crónica que ha afectado su calidad de vida y su carrera.

En una entrevista para el pódcast Menopáusicas, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Luzardo confesó que la enfermedad es una consecuencia directa de un hábito que mantuvo durante cinco décadas: el tabaquismo.

La actriz explicó que durante su juventud el cigarrillo estaba vinculado al glamour y al prestigio social, lo que la llevó a convertirse en una fumadora habitual. Según contó, llegó a consumir hasta una caja de diez paquetes en menos de cuatro días, sin medir las consecuencias que esto traería a su salud.

Aunque dejó el cigarrillo hace más de una década, el daño ya estaba hecho. Hoy en día padece enfisema pulmonar, un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que deteriora los pulmones y dificulta la respiración.

“Dejé el cigarrillo hace unos 12 años, pero ya no había nada que hacer. Tengo una tos crónica que no desaparece, esos son los pulmones que yo misma maltraté durante 50 años”, expresó Luzardo.

A pesar de la gravedad de su condición, la actriz destacó que, por ahora, no ha llegado al punto de necesitar oxígeno suplementario, aunque su enfermedad avanza de manera progresiva.

Más allá de las afectaciones físicas, el enfisema pulmonar ha tenido un impacto significativo en su carrera profesional. Luzardo reveló que ha tenido que rechazar ofertas de teatro debido a su condición de salud.

“Desde hace dos años tengo esta tos persistente. No me atrevo a aceptar teatro porque es un riesgo, no quiero comprometerme con un proyecto y luego no poder cumplir”, mencionó.