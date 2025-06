La actriz y presentadora Carla Giraldo se mostró muy nostálgica tras el final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, del que presentaba las galas todas las noches junto al presentador Marcelo Cezán.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de lo que fue la final de La casa de los famosos Colombia.

Reveló instantáneas detrás de cámaras de lo que ocurrió dicha noche, en la que el cantante Altafulla se consolidó como el ganador del reality.

En las imágenes se mostró el set principal, en el camerino junto a las maquilladoras, vestuaristas y más.

La presentadora aprovechó para dedicar emotivas palabras tras la culminación del proyecto, en la que se mostró muy agradecida por todo el trabajo y el amor que le brindaron durante toda la competencia.

"LOS EXTRAÑO!!! Recordemos la última gala de @lacasadelosfamososcolombia1 con estas fotos (...) Colombia Gracias por una temporada llena de magia. Fui feliz y me la disfruté cada noche junto a ustedes . No fue fácil, tuvimos mucho trabajo. Esto no hubiera sido igual sin Marcelo Cezán y obvio mi equipo de trabajo, esos ángeles que jugaron y trabajaron cada día", escribió en la descripción.