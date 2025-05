El actor Camilo Trujillo se despididó de La casa de los famosos Colombia en la noche del 25 de mayo tras recibir el menor porcentaje de votos del público.

Camilo tra sus salida de la competencia estuvo haciendo gira de medios por el Canal RCN, allí reveló detalles de su participación en el reality y lo que se habló de él afuera del mismo.

En medio de una entrevista con Mañana Express, el actor aclaró el tema que surgió con Karina García en los primeros meses de competencia, en donde se llegó a hablar que había una atracción entre ellos.

Camilo Trujillo aseguró que en su momento sí le atrajo físicamente Karina García y que ella lo sabía, pero que nunca intentó conquistarla o algo por estilo porque con el paso de los días se dio cuenta de cosas en ella que no le gustaban.

Con el tiempo me di cuenta que no me gustaba, pero físicamente en su momento sí me parecía una mujer muy bonita.