La casa de los famosos: primer beso entre Norma y Peluche

Luego de pasar por la que sería su primera crisis de ‘pareja’, Norma Nivia y Mateo Varela, mejor conocido como Peluche, lograron conversar con más calma y arreglar sus diferencias con ¡su primer beso! en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¡Cupido hizo de las suyas! Norma Nivia y Peluche se dieron su primer beso

Luego de la escena en la que Mateo Varela y los hombres del Team Lavaplatos aceptaron el reto de La Abuela y le bailaron de manera coqueta a Yana Karpova, Norma Nivia le confesó a Mateo que sintió un poco de celos. Sin embargo, también admitió que, gracias a este episodio, se dio cuenta de que realmente estaba comenzando a sentir atracción por él.

Segundos después de esta inesperada confesión, Norma tomó la iniciativa y le dio a Mateo su primer beso, acabando con la tensión que había entre ambos dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Tras esto, Mateo le confesó que no quería volver a pasar por una situación similar en la que lo que estaban empezando a construir se viera afectado por actitudes inocentes. “Yo no quiero volver a estar así contigo, me preocupaste mucho hoy”, expresó.

Artículos relacionados Producciones RCN Descarga la app de Canal RCN y disfruta de nuestra programación en vivo las 24 horas

¿Qué pasó entre Peluche y Yana Karpova en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena aclarar que Peluche nunca se sobrepasó con Yana Karpova ni mostró interés en la nueva participante del reality. Sin embargo, el simple hecho de que bailara tan cerca de ella, apenas horas después de su ingreso, molestó a Norma Nivia.

De hecho, la actriz le expresó que lo que realmente le incomodó fue que hicieran el reto con Yana en lugar de con alguna de las habitantes con las que ya tenían confianza.

"Para que algo se termine, tiene que haber empezado. O sea, apenas nos estábamos conociendo. Me sentí incómoda, ¿por qué? Pues porque evidentemente me gustas, porque si no, me hubiera valido huevo”, expresó, en aquella ocasión.