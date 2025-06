La influenciadora y bailarina Andrea Valdiri se mantiene activa en redes sociales, así que compartió un video en el que lanzó lo que sería una advertencia para quienes la critican.

Desde la comodidad de su auto, la influencer se manifestó frente a la pantalla de su teléfono celular. Luego de desearles un feliz día a sus seguidores e internautas que están al tanto de ella, dio un mensaje que parece una indirecta.

Lo anterior porque Valdiri hizo un llamado a la paz, pero luego reiteró que si tiene que salir a hablar es con pruebas incluidas.

"Les voy a comentar. Ustedes saben que yo soy gestora de paz, mi amor, siempre con mis buenas energías por aquí, no me gusta estar hablando de las personas, pero ojo a esto: cuando la gente a mí me tira (crítica) y yo aguanto, ya en la tercera me voy como revolucionando y se me va saliendo como el tigre que llevo en mi interior", expresó Andrea Valdiri.