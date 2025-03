Ana Karina Soto, presentadora de Buen Día Colombia, ha sido noticia por su firme postura en defensa de la individualidad de su hijo Dante. Junto a su pareja, el actor Alejandro Aguilar, Ana Karina ha enfrentado críticas y comentarios en redes sociales debido a su decisión de no cortar el pelo de su hijo, respetando así sus gustos y preferencias.

Desde que Dante, expresó su deseo de mantener su cabello largo, Ana Karina y Alejandro han apoyado su decisión, a pesar de las críticas que han recibido. En redes sociales, algunos usuarios han cuestionado la apariencia de Dante, sugiriendo que su cabello largo no es apropiado para un niño. Sin embargo, la presentadora ha defendido con vehemencia la elección de su hijo, argumentando que cada individuo tiene derecho a decidir sobre su propia apariencia.

Recientemente, Ana Karina anunció que Dante había decidido cortarse el pelo, una decisión que también contó con el apoyo de sus padres. La presentadora compartió la noticia en sus redes sociales, destacando que el cambio de opinión de Dante fue respetado y respaldado por toda la familia:

Este anuncio ha generado una ola de comentarios positivos hacia la presentadora, quienes han valorado su capacidad para respetar las decisiones de su hijo y permitirle explorar su identidad de manera libre y segura. Los seguidores de Ana Karina han destacado la importancia de fomentar la autonomía y el respeto en la crianza, y han felicitado a la familia por su enfoque inclusivo y comprensivo:

“El hijo ajeno no se critica, no se juzga y no se señala. Ese niño es muy seguro de lo que quiere ser y no necesita la aprobación de nadie. Dios lo Bendiga siempre!”, “Se ve hermoso de las dos formas. Tan bello ya empieza a tener su propia personalidad. Crecen tan rápido. Es bello”, “Hermoso, Talentoso y con una amorosa familia,que buena educación y oportunidad de crecer en la libertad de dejar ser”