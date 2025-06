El cantante Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló a sus seguidores detalles de su primera cita con Karina García afuera del reality.

Los famosos revelaron sus millones de seguidores en redes sociales que habían decidido tener su primera cita romántica, la cual tuvieron en un restaurante en la ciudad de Bogotá.

Ambos compartieron una fotografía en la que dejaron plasmado dicho momento y con la derrocharon romanticismo.

El artista, que estuvo en gira de medios despejando dudas sobre su experiencia en el reality, fue interrogado sobre la creadora de contenido, a lo que habló de la cita que tuvieron dando a conocer algunos detalles desconocidos.

Según indicó tuvo oportunidad de volver a tomarse una cerveza, además de compartir un grato momento con allegados como la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno.

Asimismo, lo interrogaron sobre sus sentimientos indicando que lo veían bastante "tragado", a lo que él respondió que en efecto está muy feliz con la influenciadora.

"Yo me entrego, cuando a mí me dicen amor, yo salto con toda porque imagínate después decir no hice esto o me faltó esto, no lo volví, me dijeron esto y me eché pa' atrás, nada, a mí me gusta estar feliz yo obviamente con responsabilidad y respeto" , agregó.