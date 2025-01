Alina Lozano compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales cuál es su verdadero estado civil. Esto ocurrió luego de recibir numerosos comentarios al respecto, algunos con muestras de apoyo y otros celebrando una supuesta separación de Jim Velásquez.

La actriz aclaró que no se ha separado formalmente, aunque ambos han decidido tomarse un espacio como pareja. Además, enfatizó que actualmente sigue estando casada con Jim.

Yo no estoy separada, yo no estoy divorciada. Estamos distanciados, en este momento no tenemos comunicación, yo no estoy viendo sus redes, lo que publica… lo más coherente ahora y lo más prudente es esta distancia, pero no estoy divorciada.