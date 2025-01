Tras el anuncio de la aparente separación entre la pareja de influencers conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez, no paran las apariciones de cada uno en sus redes sociales.

Alina y Jim se casaron y, por lo que se veía, todo iba de maravilla hasta finales de 2024, cuando se dio a conocer que las cosas, al parecer, no iban bien y por eso concordaron en la decisión de tomar caminos separados.

Si bien es cierto que no se han divorciado, cada influenciador ha aparecido en las plataformas de interacción social, principalmente Instagram, en donde se refieren a la controversial separación.

Alina Lozano hace poco grabó y subió un video, cuya descripción dice lo siguiente: "Ya ahora sí esto no tiene vuelta atrás".

La razón de lo anterior se debe a que la experimentada actriz apareció comentado que le va a botar toda la ropa a Jim Velásquez, pues se la dañó.

"Miren lo que hice, yo no sé lavar, no sé hacer este tipo de cosas... Por congraciarme, me puse a lavarle la ropa a él (Jim Velásquez) y la manché toda. Es que yo pensé que si uno le echaba un poquito de decol (blanqueador), pues la ropa se desmanchaba más... Ahora sí, si no me había separado, ahora sí es el divorcio... Yo la voy a botar, le respondo por su ropa", aseguró Alina Lozano.