El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alfredo Redes, rompió su silencio y habló de su separación con Yulieth Almario, mamá de su hijo.

Alfredo Redes contó en una transmisión en vivo varios detalles inéditos de su separación con Yulieth Almario tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

El influenciador reveló que cuando salió de La casa de los famosos Colombia empezó a ver 'señales' de su expareja que no lo dejaban tranquilo en un viaje a Panamá. Una de esas señales fue en Panamá cuando la vio metida en el celular.

Alfredo confirmó en esta transmisión que ella le habría fallado durante la relación, pero que él también había cometido varios errores al inicio de la misma cuando empezó a ganar dinero por redes sociales.

Si ella me fue infiel hay que aceptarlo. No voy a justificar mi actuar, pero empezando la relación yo fallé mucho.

Alfredo Redes contó también que, cuando salió de La casa de los famosos Colombia se compró una camioneta que siempre había querido, confiado en que tenía ahorros de su trabajo en redes sociales.

Sin embargo, se llevó la sorpresa que, esos ahorros con los que contaba se habían ido durante su estancia en el reality del Canal RCN porque su socio de negocios le había enviado parte de ese dinero a su expareja.

Alfredo reveló que, al preguntarle por el total de lo que había ingresado por redes a su soció, él le dijo que se había hecho más de $145.000.000 de pesos, una cifra que lo emocionó. Sin embargo, su amigo le dice que en el tiempo que él estuvo en el reality él le transfirió $69.000.000 a su pareja.

Alfredo con esa noticia quedó frío, ya que en sus cuentas, él le había dejado otro dinero antes de ingresar al reality por la venta de una moto y también le dejó sus tarjetas.

El influenciador Alfredo Redes confesó que, aparte de enterarse del dinero que le dieron a su expareja sin su autorización, también se enfrentó a múltiples deudas.

Yo me separo y me entero de esto, cuando yo veo los recibos la administración, los recibos y las cosas que se compraron no se pagaron.