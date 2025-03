La influenciadora Aida Victoria Merlano se ha apoderado de las tendencias digitales en las últimas semanas luego de revelar que espera su primer bebé.

La influenciadora ha estado bastante activa compartiendo detalles de lo que ha sido su experiencia de embarazo junto a su esposo Juan David Tejada.

Asimismo, ha realizado dinámicas de preguntas para que sus seguidores le indaguen de manera libre sobre su proceso de gestación y sobre cualquier aspecto de su vida.

En medio de una de esas dinámicas, la influenciadora recibió feos comentarios por parte de internautas que la cuestionaron por sus relaciones anteriores, una de las más sonadas con el streamer WestCol o el creador de contenido Yeferson Cossio.

Un internauta criticó a Aida Victoria por supuestamente siempre salir a hablar mal de sus exparejas cuando termina sus relaciones, esto poniéndole en cuestión que haría lo mismo en caso de separarse de su pareja actual.

Ante este comentario, Aida no se quedó callada y decidió aprovechar para sacar a la luz dos malas experiencias con sus exparejas.

La primera fue que reveló que una expareja la amenazó con una pist%la y la otra revelación fue que un exnovio le robó al parecer 45'000.000 de pesos.

Eso no es cierto, tú sabes cuál fue el ex que me robó 45 millones o el ex de me sacó pist%la.