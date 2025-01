¿Cómo hacer un presupuesto? Conoce el método 50/30/20

Hacer un presupuesto es una de las habilidades financieras más importantes que una persona puede desarrollar, pero son pocas las personas que se animan a hacerlo en su diario vivir.

¿Cómo hacer un presupuesto y para qué funciona?

Un presupuesto bien elaborado te permite llevar un control sobre tus ingresos y gastos, ayudarte a alcanzar tus metas financieras y evitar sorpresas desagradables al final del mes.

Si no sabes cómo hacer un presupuesto, no te preocupes, empieza por hacerlo a conciencia. Aquí no hay respuestas erróneas o acertadas, pues las finanzas de todos son diferentes y por lo mismo reciben el nombre de finanzas personales. Eso sí, ten en cuenta tus necesidades, estilo de vida, propósitos y proyectos.

En internet existen múltiples plantillas y métodos para hacer un presupuesto para tus finanzas personales, sin embargo, algunos pueden ser complejos de implementar o con porcentajes algo elevados.

Sin embargo, existe uno conocido como “50/30/20” que es fácil de empezar a implementar y que podría ser efectivo para tus diferentes necesidades y responsabilidades.

¿Cómo aplicar el método 50/30/20 para hacer un presupuesto?

El método “50/30/20” consiste en recopilar todos tus ingresos mensuales, tanto salario neto como ingresos fijos adicionales.

Después de esto, debes asignar porcentajes a tus gastos siguiendo la regla del 50/30/20, es decir:

50% para necesidades: Dedica la mitad de tus ingresos a gastos esenciales como alquiler, servicios públicos, comida, transporte y seguros.

Dedica la mitad de tus ingresos a gastos esenciales como alquiler, servicios públicos, comida, transporte y seguros. 30% para deseos: Este porcentaje se destina a gastos no esenciales, como entretenimiento, cenas fuera, compras y hobbies.

Este porcentaje se destina a gastos no esenciales, como entretenimiento, cenas fuera, compras y hobbies. 20% para ahorros y deudas: Utiliza este 20% para ahorrar para emergencias, inversiones y pagar deudas. Si no tienes deudas, puedes destinarlo completamente al ahorro.

Al dividir en esos tres valores tus gastos podrás empezar a tener un registro más controlado de todos tus ingresos y egresos dejando unos límites establecidos.

No obstante, dependiendo tu caso puedes ajustar dichos porcentajes según sean tus necesidades o si deseas ahorrar más.

Este método es flexible y te permite tener un control efectivo sobre tus finanzas mientras te aseguras de ahorrar y disfrutar de tus deseos.

¡Comienza a aplicar el método 50/30/20 y toma el control de tus finanzas hoy mismo!