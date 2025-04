Los Premios Nuestra Tierra 2025 no solo celebraron el talento musical colombiano, sino también el estilo sobre la alfombra roja. En una noche llena de glamur, varias celebridades captaron miradas por su acertada elección de vestuario, mientras que otras dejaron opiniones divididas.

¿Adriana Lucía acertó con su elección?

Adriana Lucía brilló con un diseño que, aunque audaz, fue muy aplaudido por su coherencia con el evento. Su vestido, pensado para resaltar su silueta, apostó por un color en tendencia y un corte que la favoreció. La mesa de trabajo de RCN Radio destacó su propuesta como una de las más acertadas, destacando el esfuerzo evidente detrás de su estilismo.

¿Qué dijo la crítica sobre Juan Duque?

Juan Duque apostó por un look deconstruido y sostenible que no dejó a nadie indiferente. Con un saco vintage, corbata juvenil y pantalón versase, el cantante mostró una combinación entre elegancia urbana y moda consciente. Aunque algunos señalaron que un conjunto más monocromático habría elevado su atuendo, su autenticidad fue valorada positivamente.

¿Luisa Fernanda W convenció en la alfombra roja?

Aunque Luisa Fernanda W optó por un vestido en tono “Peach Fuzz”, el color del año, su propuesta generó opiniones encontradas. La crítica consideró que le faltó fuerza en maquillaje y accesorios, y se cuestionó si su elección fue adecuada para el evento.

¿Qué pasó con Francy y Arelis Henao?

Francy lució un vestido plateado de escote corazón que fue bien recibido, aunque algunos consideraron que no la realzó completamente. En cuanto a Arelis Henao, aunque se mostró elegante como siempre, su elección no sorprendió: la crítica esperaba una propuesta más arriesgada y distinta.

¿Claudia Elena Vásquez se llevó el título de mejor vestida?

Sin lugar a duda, Claudia Elena Vásquez deslumbró. Con un vestido en tonos acordes al color del año, demostró por qué es considerada un ícono de elegancia. Su look favoreció su figura y se notó la atención al detalle en su estilismo.

¿Qué otras celebridades no lograron convencer?

Entre quienes no lograron impactar del todo se encontraron Juliana Velásquez, criticada por llevar un atuendo más apropiado para el show que para la alfombra roja, y Laura González, quien, aunque siempre se ve hermosa, optó por un look que no terminó de explotar su potencial. Martina La Peligrosa, por su parte, apostó por un outfit diferente, aunque algunos consideraron que la elección de tanto rojo sobre rojo no la benefició del todo.

En una noche donde la moda fue protagonista, quedó claro que no basta con vestirse bien: la clave está en entender la importancia de una alfombra roja como escenario de proyección y estilo.