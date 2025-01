Alimentos que pueden dañar la salud de nuestra mascota

Tener una mascota en casa conlleva un gran compromiso y responsabilidad, por eso, hoy en día se tiene más empatía y conciencia sobre la tenencia de animales de compañía, como perros y gatos, sin embargo, todavía se cometen errores en su crianza en cuanto a su comportamiento y alimentación, pero aquí te contamos datos simples para que estos errores no se sigan cometiendo.

Artículos relacionados Mascotas Los beneficios de tener una mascota en casa: para la salud y el corazón

Con el paso de los años, la sociedad se acostumbró a darle a las mascotas y a los animales en general, lo que los humanos creen que sería buen o normal darles, pero no, la ciencia no solo avanza para conocer al humano, sino para conocer el cuerpo y salud de los animales, por eso, ya no es un mito los alimentos que pueden dañar la salude de nuestras mascotas.

Alimentos que son perjudiciales para la salud de nuestras mascotas

Para los perros, los alimentos que están totalmente prohibidos son las uvas, las palomitas de maíz, la cerveza, la leche, el aguacate, el chocolate, ajo, cebolla, café, sal, hongos, huesos, tomates, levadura, golosinas, nueces y la ahuyama.

Artículos relacionados Mascotas Piscinas y mascotas: lo que debes tener en cuenta al viajar con tu peludo

Para los gaticos, la comida de perros es perjudicial, también el tomate verde, el hígado en exceso, los hongos, la papa cruda, la leche, la comida picante, las salsas, la carne cruda, el atún, el limón y la masa de pan.

Alimentos que traen beneficios para nuestras mascotas

No todos los alimentos humanos son perjudiciales para la salud de nuestras mascotas, también hay comida que traen beneficios para ellos, e incluso, son alimentos que se pueden convertir en su snack favorito como la manzana, los huevos, el kiwi, el melón, la zanahoria, las bananas, los arándanos y el pollo.

¿Qué hacer si mi perro se aburre de las croquetas?

Es normal que las mascotas se aburran de comer lo mismo siempre, por eso una de las alternativas que hay es prepararles comida natural sin sal, pero cuando no haya mucho presupuesto, con comida de cachorros, carne y huevos se puede preparar una receta, pues estos ingredientes se cocinan juntos y queda una cena suave para nuestras mascotas.