En la noche del miércoles 22 de enero de 2025, la comunidad digital y seguidores de la influencer Leidy Johana Hinestroza Ríos, mejor conocida como Leidy La Hermosura, se vieron consternados por la noticia de su fallecimiento.

La joven, que había luchado valientemente contra una enfermedad terminal, dejó un legado de resiliencia que la hizo ganar miles de admiradores en las redes sociales.

¿Qué tipo de cáncer tenía Leidy La Hermosura?

Leidy fue diagnosticada con cáncer en la pelvis a la temprana edad de 13 años, enfermedad que le causaba dolores constantes y alteraba su vida diaria. A pesar de recibir un diagnóstico desalentador y haber sido desahuciada por los médicos tras un largo tratamiento de dos años, la joven no dejó que la enfermedad definiera su vida.

En reiteradas ocasiones compartió con sus seguidores su difícil camino hacia la recuperación, un viaje que incluyó momentos de desesperación, pero también de esperanza.

“Duré un proceso de dos años, donde al final me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada, pero gracias a Dios y a unas personas maravillosas que me encontré en mi camino, pude salir adelante”, relataba Leidy en un emotivo mensaje a sus seguidores.

La creadora de contenido dejó claro que, aunque la batalla fue dura, siempre luchó por mantener la fe y la esperanza. Esta resiliencia la convirtió en un ejemplo de superación para muchos.

Así fueron los últimos instantes de Leidy La Hermosura

Sin embargo, su última lucha fue contra las complicaciones que su cáncer le causaba, y tras días de dolor en una clínica, su familia compartió en redes sociales su triste partida.

En un conmovedor mensaje, su hermana, Keidy Hinestroza, escribió: “Me partiste el alma. En paz descanses, mi guerrera de Dios”. A través de sus publicaciones, Keidy denunció también el maltrato que Leidy sufrió en los últimos días de su vida, al ser trasladada a urgencias en condiciones muy delicadas.

Leidy La Hermosura fue más que una creadora de contenido: fue un símbolo de fortaleza y valentía. Su historia no solo le permitió conectar con miles de seguidores, sino que también inspiró a otros a seguir luchando por sus sueños y enfrentar las adversidades.

Su fallecimiento deja un vacío profundo en la comunidad digital, pero su legado como guerrera incansable permanece intacto.