La suerte de los principales temas que los seguidores del horóscopo consultan día tras día. En el horóscopo occidental, a cada signo del zodiaco se les asignan características y por esto es que sus energías se diferencian.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡La hija del mariachi llega a las noches del Canal RCN! Gran estreno muy pronto

En efecto, mientras que a algunos zodiacos se les dificulta avanzar, para otros es más fácil sobresalir sin la necesidad de atravesar obstáculos. Precisamente, a aquellos menos beneficiados se les considera como los que menos suerte tienen.

¿Cuáles son los signos del zodiaco con menos suerte?

Los astros son cambiantes y eso significa que no siempre los zodiacos pasan por los mejores momentos. Pese a que hay épocas especiales para cada signo del zodiaco, los altercados permanecen en unos cuantos y eso les complica un poco sus vidas.

Algunos signos no tienen tanta suerte.

Artículos relacionados Mhoni Vidente Mhoni Vidente predice fatal final para el papa León XIV, ¿qué podría pasarle?

Así las cosas, sin más detalles al respecto, teniendo en cuenta recopilaciones de Terra, son tres los signos que tienen peor suerte del zodiaco, compartidos a continuación:

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

A Piscis le sucede que empieza a llevar a cabo muchas metas y no las finiquita, esto hace que su suerte a veces tambalee. Cuando no logra lo que quiere, se frustra y su mente le juega en contra al no confiar en sí mismo.

De igual modo, Piscis es terco y por llevar la contraria tiende a perder en el camino.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La falta de elección de Escorpio lo lleva a escasear en el tema de la suerte. Esto se debe a que tiende a ir de un lado para el otro sin quedarse con una sola persona, lo que lo convierte en el menos próspero en el terreno amoroso.

Por otro lado, Escorpio se irrita fácilmente y los impulsos lo llevan a ocasionar problemas innecesarios.

Artículos relacionados Tecnología Así es como la IA hace entrevistas de trabajo: joven quedó aterrada | VIDEO

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Al ser el que más siente de todo el zodiaco, Cáncer suele poner sus sentimientos por encima de situaciones que lo llevan perder la suerte. De manera conjunta, se le complica tomar decisiones para sobresalir ante los demás.

Adicionalmente, Cáncer suele sentir más dolor de lo normal y por eso es que es vulnerable en lo que respecta a la suerte.