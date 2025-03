La energía del Año de la Serpiente sigue marcando el destino de cada signo en este mes de marzo. Del 3 al 9, la Serpiente, astuta y observadora, nos invita a mirar más allá de lo evidente, a descubrir lo oculto en cada oportunidad, desafío o encuentro que se nos presente.

A continuación, te compartimos las predicciones para cada signo del zodiaco chino, donde las estrellas se alinean para darnos pistas de lo que nos depara esta semana:

Artículos relacionados Astrología Horóscopo de Mhoni Vidente hoy, 3 de marzo: predicciones astrológicas y consejos

Rata: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Esta semana estarás muy enfocado en tu trabajo y en cerrar acuerdos importantes. Tu capacidad para organizarte será clave, y podrías recibir buenas noticias relacionadas con la economía. Sin embargo, es importante actuar con cautela, especialmente en el ámbito familiar, donde podrían surgir malentendidos. Mantén un equilibrio entre tus relaciones personales y tus proyectos profesionales.

Búfalo: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Esta semana, tu rutina laboral se renovará. Sentirás que tus proyectos se asientan sobre bases sólidas, y contarás con una gran fuerza de voluntad. Los asuntos intelectuales, sociales y artísticos estarán muy favorecidos. Además, en el amor, lograrás superar inseguridades y alcanzarás un clima armonioso.

Tigre: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

El Tigre disfrutará de una fase productiva. Tu suerte y entusiasmo te llevarán a comprender mejor tu situación y a hacer los cambios necesarios para avanzar. Es el momento de dejar atrás viejos patrones y comenzar a cosechar éxitos. Mantén un enfoque positivo y optimista.

Gato: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

El Gato vivirá una etapa de renovación, donde las dificultades se suavizan y los avances en el trabajo son inminentes. Las mejoras llegarán a través de nuevos contactos y la organización de tu entorno. Es un buen momento para fortalecer tu poder interno y cerrar ciclos del pasado.

Dragón: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

El Dragón recibirá un impulso renovador que lo hará confiar en sus habilidades. No obstante, será importante actuar con reflexión y consolidar lo que ya has logrado. El amor del pasado podría llegar para hacerte sentir renovado, pero es crucial no apresurarse en la toma de decisiones.

Serpiente: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

La Serpiente se beneficiará de una fuerte energía que fortalecerá su autoestima. Es el momento perfecto para actualizar tu trabajo y emprender proyectos de manera independiente. Aprovecha para dar pasos firmes hacia tus metas y atender asuntos del hogar.

Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Esta semana se presenta como una excelente oportunidad para sentar nuevas bases y avanzar hacia tus objetivos. Aunque habrá tiempos de espera, el panorama es alentador. Enfócate en tus metas más elevadas y prepárate para cambios en tu imagen personal.

Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

La Cabra se sentirá respaldada energéticamente y resolverá cualquier situación que se presente. Es el momento de tomar decisiones y reorganizar tareas para fortalecer tu posición. En el ámbito afectivo, te sentirás más estable emocionalmente y con deseos de compartir.

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

El Mono vivirá una semana más introspectiva. Es el momento de revisar el pasado, dar cierres y buscar inspiración. Aprovecha para descansar y renovar tu creatividad. En lo laboral, tu bienestar mejorará, pero deberás ser paciente con las personas a tu alrededor.

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Esta semana es ideal para sentar nuevas bases y expandir tu vida. Es un buen momento para aprovechar tus recursos y mejorar tanto en lo material como en lo emocional. Aunque habrá desafíos, estarás en un período de crecimiento personal y afectivo.

Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

El Perro sentirá la necesidad de hacer ajustes prácticos en su vida. Es un buen momento para ocuparte de ti mismo y mejorar tu bienestar. Las relaciones afectivas también experimentarán cambios, y sentirás más necesidad de cariño.

Chancho: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

El Chancho podría sentirse algo resistido al cambio, pero su intuición lo llevará por buenos caminos. Es un período de aprendizaje, y será clave ser flexible. Cuida tu cuerpo y comienza hábitos que te ayuden a sentirte más equilibrado.

Con la astucia de la Serpiente guiando el destino, esta semana será clave para realizar cambios importantes en todas las áreas de tu vida.