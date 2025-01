Para el 2025 son varias tendencias que llegan en distintas categorías como moda, deportes, belleza y muchas más. Entre las tendencias de moda más destacadas prevalecen prendas de un solo tono con colores rosados, verde oliva y colores claros. También, el nuevo año viene recargado con nuevos cortes de cabello, para que las personas se vean frescas y renovadas.

Artículos relacionados Curiosidades ¿Beber agua con limón en ayunas sirve para bajar de peso?, esto dicen expertos

¿Cuáles son los cortes de cabello que serán tendencia para el 2025?

Es por esto que, vamos a explicar cuáles son las tendencias de cabello para el 2025. En primer lugar, se encuentra el corte llamado ‘Italian Bob’, que se destaca por el volumen y la delicadeza. Este corte es muy utilizado por las celebridades como Zendaya, Hailey Bieber, Emrata y muchas más famosas del mundo de Hollywood.

El otro corte que será tendencia se llama 'Bixie Cut' más conocido como el ‘corte duendecillo’. Caracterizado por su asimetría y con flequillos laterales, un look que combina lo clásico y lo actual. Es recomendable que si se quieren realizar ese look lo consulten con su peluquero de confianza, pues para algunas personas que tienen cara redonda no es tan aconsejable.

El tercer corte destacado se llama 'Bob escalado' y hace referencia a cortarse el pelo encima de los hombros. Este look busca que sea moderno y con mucho movimiento. Es ideal para las personas que tienen cara ovalada. Este look lo llevan celebridades como la cantante y actriz Selena Gomez o Kristima Khoronzhuk.

¿Cuáles son las celebridades que utilizan que están en tendencia con los cortes de cabello?

Otro de los cortes destacados para el 2025 son los 'Cortes a capas' una tendencia que estuvo muy marcada en el 2024. Es un look con mucha frescura, volumen y además rejuvenece a la persona. Una de las modelos que más lo utilizó fue Kaia Gerber, reconocida por ser hija de la reconocida modelo Cindy Crawford.

El quinto look que será tendencia es el ‘Flequillo recto’ pues aporta juventud y destaca a la persona de manera sofisticada. Ese flequillo se hizo viral por la cantante Taylor Swift, quien lo llevó en su última gira.