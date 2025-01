La música tiene un impacto profundo en la vida de las personas, no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una herramienta poderosa para mejorar el bienestar emocional.

La ciencia respalda la idea de que escuchar ciertas canciones puede elevar nuestro estado de ánimo y hacernos sentir más felices. Por esto, el Dr. Jacob Jolij, un experto en neurociencia cognitiva ha demostrado los efectos positivos que la música puede tener sobre nuestras emociones.

¿Cuál es la importancia de la música en el estado de ánimo?

En 2020, el Dr. Jolij desarrolló una fórmula para evaluar cómo las canciones pueden influir en la felicidad de quienes las escuchan. Esta fórmula se basa en varios factores, como la estructura armónica, el ritmo y las letras de las canciones, todos elementos que, según su investigación, afectan directamente el cerebro y el estado de ánimo de las personas.

El resultado de esta fórmula ha sido una lista que destaca las diez canciones que, según la ciencia, pueden generar la mayor sensación de felicidad.

¿Cuáles son las canciones que, según la ciencia, nos generan mayor felicidad?

Este primer playlist del año 2025 ya está confirmado, y su selección de temas está llena de clásicos que han trascendido generaciones.

Desde el inconfundible optimismo de ‘Walking on Sunshine’ de Katrina & The Waves, hasta el empoderamiento que ofrece ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, este listado tiene algo para todos los gustos.

También encontramos la energía y la motivación de ‘Livin' on a Prayer’ de Bon Jovi y el himno de la diversión por excelencia, ‘Girls Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper.

Las canciones seleccionadas no solo son pegajosas, sino que también tienen un trasfondo emocional que resuena con las personas, ayudándolas a liberar estrés y aumentar su felicidad. De igual manera, ‘I’m a Believer’ de The Monkees y ‘Eye of the Tiger’ de Survivor nos recuerdan el poder de la superación y la perseverancia.

Por supuesto, no podían faltar himnos de la música popular como ‘Uptown Girl’ de Billy Joel, ‘Good Vibrations’ de The Beach Boys, ‘Dancing Queen’ de ABBA y, por último, ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen, una canción que invita a disfrutar del presente sin restricciones.

Estas son las 10 canciones que nos dan más felicidad

Este 2025 ya tiene una banda sonora que promete alegrar los días de muchos, con canciones que no solo nos hacen mover el cuerpo, sino también el corazón.