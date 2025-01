Recientes estudios revelan que Colombia se encuentra en el segundo puesto de los países con mayor número de personas infieles en Latinoamérica, solo superado por Brasil y seguido de cerca por México.

Estas investigaciones fueron realizadas por dos importantes plataformas de citas a nivel mundial, y muestran cifras sorprendentes sobre la prevalencia de la infidelidad en la región.

En el caso de la plataforma Gleeden, de las personas consultadas en Colombia, 446.000 admitieron haber sido infieles en algún momento durante una relación amorosa. Esta cifra pone en evidencia una realidad preocupante en muchas parejas, donde las infidelidades son más comunes de lo que se piensa.

Claves para saber si tu pareja es infiel

Aunque las infidelidades son frecuentes, no siempre son fáciles de detectar. La mayoría de las veces, las personas que engañan no dejan señales obvias, o incluso logran ocultarlo por completo. Sin embargo, existen ciertos indicios que podrían revelar que algo no está bien en una relación.

Uno de los principales signos son las señales visibles. Pequeños detalles como un perfume de mujer en la ropa de tu pareja o una mancha de pintalabios en su camisa pueden ser indicios de que algo ha ocurrido.

Aunque, una sola señal no es suficiente para confirmar una infidelidad, por lo que es necesario observar patrones y analizar si estos sucesos se repiten con frecuencia.

Cambio en hábitos es otro aspecto clave. Si tu pareja comienza a adoptar comportamientos extraños, como revisar constantemente su teléfono o mostrarte menos interés en compartir momentos juntos, podría ser una señal de que algo está sucediendo.

Sin embargo, un cambio abrupto en su rutina, como trabajar más horas o salir solo a ciertos lugares, también podría ser indicativo de una infidelidad.

En algunos casos, el comportamiento se torna más defensivo. Si al cuestionar sobre su día o actividades, tu pareja se muestra tensa, evasiva o incluso agresiva, puede estar intentando ocultar algo. La falta de claridad en sus respuestas o la incoherencia en sus historias también son señales a tener en cuenta.

Mantener una comunicación abierta

Aunque estas señales pueden generar dudas, lo más importante es mantener una comunicación abierta y sincera con tu pareja. Si sospechas de una infidelidad, hablar de manera calmada y respetuosa es esencial para aclarar malentendidos y resolver cualquier problema que pueda estar afectando la relación.