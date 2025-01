Spotify reveló que, desde su incursión en el mundo del podcast en 2019, más de mil millones de personas han escuchado este formato a través de la plataforma.

Spotify presenta un programa para reconocer a los creadores de pódcast.

Spotify presentó los Creator Milestone Awards, un programa que reconoce a los creadores de contenido de la plataforma. La iniciativa busca destacar a quienes han alcanzado hitos en la producción y difusión de sus contenidos.

Los premios se entregarán cada tres meses e incluyen una placa conmemorativa y un espacio en una sección especial dentro de la plataforma. Además, los creadores seleccionados recibirán visibilidad en los canales oficiales de Spotify y participarán en una campaña de marketing que ampliará su reconocimiento.

Como parte de esta estrategia, algunos de los primeros galardonados aparecerán en Penn Plaza, Nueva York, un espacio conocido por albergar eventos culturales y atraer a una gran cantidad de personas.

Estos son los requisitos que deben cumplir los participantes para optar a los Creator Milestone Awards

Los creadores de contenido en Spotify que deseen participar en los Creator Milestone Awards deben cumplir con requisitos establecidos por la plataforma. Entre ellos, alcanzar un umbral de reproducciones a nivel global en una de las siguientes categorías:

Oro: 500 millones de reproducciones en Spotify.

en Spotify. Plata: 250 millones de reproducciones en Spotify.

en Spotify. Bronce: 50 o 100 millones de reproducciones en Spotify, según el mercado.

de reproducciones en Spotify, según el mercado. El contenido debe ser original o contar con la licencia correspondiente.

Aquellos que consistan principalmente en ruidos o sonidos sin voz pueden no ser elegibles.

También se requiere haber publicado activamente en la plataforma durante los últimos 12 meses.

Estos son algunos de los creadores de pódcast que recibieron este reconocimiento

En la categoría Gold, algunos de los podcast que recibieron este reconocimiento al superar los 500 millones de reproducciones son: Armchair Expert with Dax Shepard, Crime Junkie, Fest & Flausching y The Last Podcast Network.

En la categoría Silver, con más de 250 millones de reproducciones, se encuentran Baywatch Berlin, Call Her Daddy, Dateline NBC, La Cotorrisa, entre otros.

En la categoría Bronze, algunos de los reconocidos son 2 Bears, 1 Cave, AGAK LAEN! y And That’s Why We Drink, entre otros.

Con este programa, se busca resaltar el crecimiento y la evolución de los creadores que han consolidado su presencia con este contenido.