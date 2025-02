Ante la preocupación de miles de feligreses por el estado de salud del papa Francisco, ha llamado la atención un revelador mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Este sábado 22 de febrero, la Santa Sede informó que el papa Francisco, de 88 años, atraviesa un cuadro de salud delicado debido a complicaciones respiratorias.

Asimismo, El Vaticano confirmó que el papa Francisco presenta una infección respiratoria que ha requerido tratamiento médico especializado.

Según el informe oficial, el Pontífice experimentó dificultades para respirar, por lo que fue necesario el uso de oxígeno de alto flujo para estabilizar sus niveles de saturación.

Además, los exámenes revelaron una inflamación pulmonar, lo que ha llevado a un monitoreo constante de su condición, lo que hizo necesaria una transfusión de sangre

A pesar de su delicado estado, se reporta que sus “parámetros hemodinámicos” continúan estables y que se han tomado medidas preventivas para evitar complicaciones mayores.

A pesar de su estado de salud, el Papa Francisco envió un emotivo mensaje a través de su cuenta en X, reafirmando su compromiso con la oración y la fe.

En otra publicación, expresó su gratitud a quienes han estado pendientes de su recuperación y destacó especialmente el cariño recibido de los más pequeños.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, escribió el Sumo Pontífice.