La empresaria Yina Calderón mostró su desconecto con la actriz Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

Las famosas tuvieron un disgusto luego de que Lady Tabares le llamara la atención a Yina Calderón por su forma de reaccionar en algunos altercados.

Si bien, las dos se han mostrado muy cercanas y han logrado entablar una amistad en el reality, al parecer, estarían pasando por un momento difícil que pondría en riesgo su conexión y alianza.

En conversación con la Toxi Costeña y Karina García en el beauty, la empresaria fue interrogada si hablaría con ella, pero esta destacó que no tenía por qué hacerlo, pues sentía que no había obrado mal.

"Yo no hablo con nadie amor, tiene que ser alguien que, o sea, ella me cae muy bien, me parece una buena mujer, me gusta mucho su historia de vida, me parece que ha sufrido mucho y Dios le tendrá una recompensa, no es hipócrita, bacana, pero si yo siento que yo no he hecho nada yo no busco a nadie para que yo lo haga es porque yo siento que me equivoqué", dijo.