La empresaria Yina Calderón reveló por qué aceptó que la influenciadora Karina García, líder de la semana, trasladara a Melissa Gate del cuarto Agua al cuarto Fuego en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora se dirigió a todos los seguidores del reality para explicar por qué decidió ayudar a Karina García a tomar dicha decisión.

Recordemos que, Karina García optó por llevarse al cuarto a Yina Calderón luego de ganar la prueba de liderazgo, por lo que, ambas tuvieron que tomar la decisión de reorganizar los cuartos por orden del Jefe.

Ambas decidieron hacer algunos cambios, pero el que más llamó la atención fue el traslado de Melissa Gate al cuarto Fuego donde están ellas.

"Yo soy una persona que no soy capaz de dormir con el que desconfío al lado, si voy a atacar lo hago de frente (...) Melissa no es mi amiga y no lo va a ser porque yo lambona jamás, pero en medio de todo siento que es una persona transparente, que, aunque tiene muchas cosas que no me gustan es una persona de una sola y siento que debe estar en el cuarto Fuego, no va a ser mi amiga, no se preocupen, no es por lambonear, a mí no me importa, pero más adelante ella de pronto lo entenderá, no me juzguen", expresó.