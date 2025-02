Yina confesó que Karen Sevillano era la mejor vestida

Yina Calderón, quien afirmó que en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia impondría moda con sus outfits, sorprendió con una inesperada confesión sobre Karen Sevillano, ganadora de la primera edición del reality. A pesar de los momentos de tensión que han protagonizado, la empresaria reconoció que la creadora de contenido tuvo el mejor estilo de la competencia en su temporada.

Durante una conversación con las integrantes del team Chicas Fuego, Yina Calderón confesó que, aunque Karen Sevillano no le agradaba, reconocía que había sido la mejor vestida de la primera temporada del reality.

En la charla, Yaya, La Toxi Costeña, La Jesuu, Lady Tabares y Yina analizaron los vestuarios de los concursantes, destacando que la mayoría solía vestir pijamas o pantalonetas. Sin embargo, Calderón aseguró que Karen siempre se veía arreglada, a diferencia del resto.

"En cuanto a la vestimenta, ellas no se producían mucho. Se veía más producida Karen. Lo que es, aunque no me cae bien, era la que más se veía arregladita", afirmó Yina.