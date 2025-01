Durante esta semana, la actriz Paola Rey es tendencia en el Canal RCN y redes sociales. Esto se debe a que la artista santandereana ganó MasterChef Celebrity Colombia 2024.

Tras una reñida competencia con Martina La Peligrosa, Carolina Cuervo y Vicky Berrío, la actriz Paola Rey fue la que logró llevarse el galardón del formato culinario que une a las familias colombianas. A partir de ello, fueron masivas las reacciones que se gestaron en las plataformas de interacción social y otros escenarios.

Entonces, al saber que ganó, Paola estuvo en las instalaciones del Canal RCN y llegó hasta el área digital donde reveló que, en un principio, no tenía ni la más mínima idea del menú que presentó en la gran final del pasado martes 17 de diciembre.

Paola Rey realizó un menú que llamó 'Mi viaje a la colombiana' con el cual buscó resaltar sabores del mar colombiano, pero a la vez de Santander debido a que ella nació en este lugar.

No obstante, antes de eso, la ganadora de MasterChef confesó que no sabía qué iba a cocinar para el reto más importante de todo el juego que es presentado por la querida Claudia Bahamón.

Tan pronto se enteró en el Eje Cafetero que pasó a la semifinal, Paola Rey indicó que le preguntaron si ya tenía listo el menú, algo que por su cabeza no había pasado.

"Cuando yo ya estaba en Armenia, feliz, saltando porque ya era una de las finalistas, terminé de saltar y en una de esas me dijeron 'ya tienes el menú'... No, no tenía nada, porque como que no quería adelantarme, sabes, como que no quería ilusionarme de pronto a que no fuera", comentó la actriz santandereana.