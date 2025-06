En este domingo en el que los exparticipantes y finalistas vivieron el último Brunch de La casa de los famosos Colombia, muchos aprovecharon para expresar su gratitud por el hecho de tener el privilegio de hacer parte de esta experiencia, y así mismo la posibilidad de coincidir con personas que llegaron para transformar sus vidas.

Norma Nivia dedicó sentidas palabras a Mateo Varela ‘Peluche’ en La casa de los famosos Colombia

Una de ella fue Norma Nivia, quien, en medio de su discurso de agradecimiento, no dudó en hablar de su proceso a lo largo de su participación en el reality de convivencia, pero también de lo mucho que significó para ella conocer a Mateo Varela y poder crear un vínculo durante estos meses en los que estuvieron el uno para el otro.

“Para mí la cereza del pastel y lo más valioso que me llevo es Mateo, sé que me llevé a un hombre maravilloso, que es el más sensible y eso me encanta, que es una persona increíble, que es un tesoro como le dijo el flaco”, fueron las emotivas palabras que dijo la reconocida actriz frente a todos los invitados.

Posteriormente, Norma llevó su mirada hacia ‘Peluche’ para agradecerle por el amor y el soporte que recibió de su parte en este camino que ambos recorrieron: “tu apoyo y que estés ahí para mí es lo más hermoso que me pudo dar este programa y el mejor premio, mucho más grande que 400 millones de pesos”, señaló.

¿Qué dijo Norma Nivia en el último brunch de La casa de los famosos Colombia?

Por su puesto, la intérprete no perdió la oportunidad para hablar de lo que fue su vivencia personal, pues aseguró que desde el principio estar allí adentro fue un experimento social que le permitió aprender de los bueno y de lo malo, además de llevarla confrontarse con versiones que desconocía pero que definitivamente hicieron posible ser una mejor persona.

También dedicó unas palabras a aquellos con los que probablemente no volverá a cruzarse y fue clara al mencionar que no les guarda ningún rencor, y en contraparte, les reiteró su cariño a todos los que considera sus amigos e hicieron de este lugar un espacio más ameno, además asegurarle que se encargará de mantener firme su amistad hacia ellos.