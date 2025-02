La actriz Norma Nivia y el creador de contenido Mateo Varela protagonizaron románticos besos en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación totalmente gratuita.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¿Cómo fueron los besos de Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos siguen demostrando lo mucho que se gustan y cuánto se han ido acercando en la competencia.

Recordemos que, luego de que el posible romance entre Mateo Varela y Karina García no diera fruto debido a que la paisa eligió estar con el atleta Marlon Solórzano, quien ya salió de la competencia, el paisa demostró también su interés por Norma Nivia a quien ha estado conquistando con amorosos detalles.

Si bien la modelo al principio se mostró reacia sobre un romance con Mateo Varela debido a su diferencia de estatura y de edad, poco a poco ha ido demostrando su interés hacia el deportista.

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En la noche de este martes 18 de febrero, los famosos protagonizaron dos románticos besos antes de irse a descansar.

Ambos estaban juntos y no dudaron en darse un primer beso, para luego Norma levantarse y asegurar que ya se iría a su respetivo lugar a dormir y en esa despedida Mateo le pidió un beso en la mejilla y cuando ella se acercó aprovechó para darle un segundo beso.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¿Cómo reaccionaron los internautas tras los besos de Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia?

Los románticos besos de Norma Nivia y Mateo Varela se volvieron virales en redes sociales y miles de internautas reaccionaron detallando lo mucho que les gusta esa relación, aunque otros no dudaron en recordar las palabras de la modelo, donde confesó que no protagonizaría ningún beso que no fuera actuación en la competencia.

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano defendió a Karina García tras discordia en La casa de los famosos Colombia

Por ahora, se espera que su relación siga avanzando, pero saber cómo seguirá su romance no olvides conectarte al 24/7 por medio de la aplicación y estar al pendiente de todo lo que ocurre con esta pareja y los demás participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.