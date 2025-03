La casa de los famosos Colombia, la realidad de convivencia que no para de estar en el centro de la conversación, una vez más dio de qué hablar a través de las redes sociales, esto luego de que una de las participantes de esta segunda temporada protagonizará una reveladora conversación con una de sus compañeras.

Recientemente, Norma Nivia una de las integrantes del equipo agua de la casa más famosa del país, sostuvo una conversación cercana con Laura González, una de las famosas que hace pocos días se sumó a la lista de participantes de la competencia. Allí, la actriz se sinceró con la reconocida modelo, esto luego de que fuera interrogada sobre su relación con las 'chicas fuego'.

En la charla, que se dio en medio de la barbería, uno de los espacios más concurridos por los habitantes, Norma no dudó en afirmar que, Yina Calderón es con la única de ese grupo con la que su relación no ha sido la mejor, esto a raíz de varias confrontaciones que ambos han tenido a lo largo del juego.

Y es que, según lo dio a conocer la famosa actriz, Calderón “se pone brava porque sí”, y es frecuente que por diferentes razones se moleste con facilidad, situación que la ha llevado a tomar distancia de ella, sobre todo porque considera que, la mayoría de las veces opina sobre los sentimientos de los demás sin pensar en las consecuencias que pueden tener sus comentarios ofensivos.

“A mí eso no me parece, esa vaina de uno andar por ahí tirando cosas ofensivas, yo no voy con eso, por eso no le volví a hablar”, aseguró la intérprete, dejando claro que, debido a comportamiento, prefiere ignorarla por completo, pues se define a sí misma como una persona educada.