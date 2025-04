El juego de las etiquetas generó una serie de controversias dentro de La casa de los famosos Colombia. Varios participantes tuvieron la oportunidad de sacarse los trapitos al sol con algunos compañeros y revelar verdades dentro de la competencia.

Durante la actividad del juego de las etiquetas, Norma Nivia sacó la etiqueta de "Hipócrita" por lo que se la puso a Yina Calderón. La actriz argumenta que Yina es una persona que inventa muchos chismes falsos.

"Aprovecha todos los momentos para hablar de uno y lo que pasa es que inventa mucha cosa que no es verdad para justificar lo que dice", expresó Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

Después de dar sus argumentos, Yina Calderón se defendió diciendo que ella nunca ha mentido ni se ha inventado nada. Afirmó que todo lo que ha dicho es verdad y que siempre ha hablado con sinceridad. También mencionó que le parece injusto que le colocaran esa etiqueta sabiendo que es una de las personas más "frenteras" dentro de la competencia.

La discusión no terminó en ese momento. Yina Calderón aseguró que nunca ha inventado nada sobre Norma. Claramente, la discusión generó tensión entre los participantes.

"¿Invento que dices que se te ve el c*** caído en el cine?, ¿invento que a Mateo le gusta Karina y no tú? Soy realista Norma y si tú te llegas a ir, te darás cuenta de que es así. Los dos van a terminar solo que Karina no le para bolas", confirmó Yina dentro de la competencia.