Netflix ha generado gran expectativa entre sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un adelanto exclusivo de las producciones más esperadas que llegarán en 2025. Entre ellas, se destaca la segunda temporada de Merlina, junto con títulos como Stranger Things, El juego del calamar, Frankenstein, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery y You, entre otros.

Mira el primer vistazo de la nueva temporada de Merlina

Desde las cuentas oficiales de Instagram de Netflix y Wednesday (Merlina en español), se reveló un adelanto de lo que traerá la segunda temporada de la exitosa serie.

El avance muestra por primera vez las puertas del Hospital Psiquiátrico Willowhill, un lugar que jugará un papel clave en la nueva entrega. Además, en una de las escenas destacadas, se puede ver a Merlina enfrentándose aTyler, quien aparece encadenado a una pared. Esta imagen sugiere que su transformación en hyde, una criatura monstruosa, seguirá siendo uno de las tramas de la historia.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Merlina?

Aunque Netflix aún no ha revelado una fecha exacta de estreno, se ha confirmado que la serie regresará en algún momento de 2025.

La primera temporada de Merlina se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, logrando récords históricos en la plataforma.

El éxito de la primera temporada de Merlina

Desde su debut, la serie protagonizada por Jenna Ortega alcanzó cifras impresionantes. Según datos de Nielsen (una plataforma que registra los programas de streaming más vistos), durante sus primeros cinco días en Netflix acumuló casi 6.000 millones de minutos visualizados, convirtiéndose en la segunda mayor semana de streaming jamás registrada, solo por detrás de la cuarta temporada de Stranger Things.

La serie, creada por Alfred Gough y Miles Millar, y con Tim Burton como productor y director de varios episodios, ha sido elogiada por su mezcla de géneros que van desde la fantasía y el terror hasta el misterio y la comedia.

La primera temporada, compuesta por ocho episodios, siguió el primer año de Merlina Addams en la Academia Nevermore, donde intentaba dominar sus habilidades psíquicas mientras resolvía un misterio sobrenatural vinculado a su familia y enfrentaba una serie de asesinatos en la ciudad.

El final de temporada dejó a los fanáticos con múltiples cliffhangers y preguntas sin respuesta, lo que ha generado gran expectación sobre lo que traerá la continuación.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de Merlina?

Hasta ahora, se ha confirmado que la serie se estrenará en 2025 y que la producción finalizó en diciembre de 2024. La nueva temporada promete profundizar en la evolución de Merlina Addams y su compleja relación con el mundo que la rodea, explorando más a fondo su naturaleza oscura, su lucha interna con sus habilidades psíquicas y su vínculo con los personajes que la rodean.

Por otro lado, Jenna Ortega volverá a interpretar a Merlina Addams, un papel que ha marcado un antes y un después en su carrera. Su actuación en la primera temporada fue fundamental para el éxito de la serie, lo que la ha convertido en una de las actrices jóvenes más destacadas de Hollywood.

Otros actores que se espera que retomen sus roles incluyen:

Emma Myers como Enid Sinclair, la mejor amiga y compañera de cuarto de Merlina.

como Enid Sinclair, la mejor amiga y compañera de cuarto de Merlina. Hunter Doohan como Tyler Galpin. Aunque terminó la primera temporada como antagonista, su futuro en la serie sigue siendo incierto.

como Tyler Galpin. Aunque terminó la primera temporada como antagonista, su futuro en la serie sigue siendo incierto. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán como Morticia y Homero Addams.

y como Morticia y Homero Addams. Isaac Ordonez como Pericles Addams, el hermano menor de Merlina.

Asimismo, una nueva actriz llega al reparto, Entertainment Weekly informó que la cantante y actriz Lady Gaga aparecerá en la segunda temporada en un papel aún no revelado, lo que ha aumentado la curiosidad de los seguidores de la serie.

Con el gran éxito de su primera entrega y el talento involucrado en la producción, Merlina promete seguir cautivando al público con su particular mezcla de oscuridad, humor y misterio.