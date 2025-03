Las influenciadoras Melissa Gate y Yina Calderón reaccionaron luego de que sus compañeras les dijeran sus defectos en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe los puso en la actividad del banquillo, donde cada uno debía recibir una cualidad y un defecto por parte de sus compañeros, donde las que más llamaron la atención fue Melissa Gate y Yina Calderón, donde a ambas le resaltaron la forma de decir las cosas hacia los demás.

Melissa Gate agradeció a sus compañeros por sus palabras y explicó por qué creo a su personaje como escudo.

"Les voy a compartir una frase 'primero te cortan las alas y después se burlan de ti porque no sabes volar', así es la sociedad a veces. Afortunada o desafortunadamente yo cree que Melissa Gate para protegerme de lo cruel que a veces son ustedes o es la gente (...) Sé que a veces soy muy cruel y despiada con lo que digo, me disculpo si en algún momento los he herido, pero sé que no las hiero por que sí, siempre que digo algo ofensivo es porque me provocaron primero y me considerado respetuosa, respeto al que me respeta", dijo.

Yina Calderón recordó cuando fue expulsada de otro reality y señaló que prometió que no iba a volver a pasar por lo mismo, por lo que, su objetivo en la competencia es poder crecer como persona.

"A mí la vida me ha premiado con muchas cosas, pero si yo hubiera tenido otra conducta en todos estos años tal vez sería millonaria porque no lo soy (...) yo vengo aquí con el afán de aprender, obviamente no le vengo a sonreír a quien no le quiero sonreír, no le voy a hablar a quien no me nace hablarle, voy a estar aquí hasta que Colombia me saque", agregó.