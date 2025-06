Los finalistas de La casa de los famosos Colombia analizaron el posicionamiento en positivo que se llevó a cabo tras percatarse de que personas que creían que los iban a apoyar no lo hicieron. En medio de la conversación, Melissa Gate arremetió contra La Jesuu. ¿Por qué?

¿En qué consistió el posicionamiento en positivo de La casa de los famosos Colombia?

El pasado domingo 8 de junio se llevó a cabo un posicionamiento en positivo en el que los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se pararon frente al finalista que querían que apagara las luces de la afamada casa y se llevara el premio de cuatrocientos millones de pesos colombianos ($ 400.000.000).

Melissa Gate acusa de “falsa” a La Jesuu tras posicionarse a favor de Altafulla. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, algunos finalistas quedaron sorprendidos con algunos de los posicionamientos ya que esperaban el apoyo de personas en específico que no ocurrieron.

¿Por qué Melissa Gate arremetió contra La Jesuu tras el posicionamiento positivo en La casa de los famosos?

Tras la dinámica que reveló el sentir de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sobre a quién querían ver como ganador del afamado reality, los finalistas analizaron los posicionamientos, entre los que destacó el de La Jesuu.

Desde que la influenciadora caleña reingresó a La casa de los famosos Colombia, mostró su apoyo a La Toxi Costeña. Sin embargo, tras ser eliminada por segunda vez, habría cambiado su percepción sobre la finalista y decidió apoyar a Altafulla.

Melissa Gate rompe el silencio y tilda de “falsa” a La Jesuu tras su apoyo a Altafulla. (Foto Canal RCN).

Este acto ocasionó una gran molestia en Melissa Gate, al punto de etiquetar a La Jesuu como “falsa” por no haber seguido apoyando a La Toxi Costeña.

“Falsa, hipócrita, no me hables mejor, me tienes con mucha rabia, ofendida me tienes… No es que le deba nada, pero sí es muy falsa”, expresó Melissa Gate.

Ante estas palabras, La Toxi Costeña manifestó que, aunque sabía que La Jesuu no le debía nada, no entendía su actitud: “Yo le dije la última vez que no se sintiera en deuda conmigo, que ella no me debía nada”

Vale la pena destacar que, aunque los exparticipantes mostraron su apoyo hacia los diferentes finalistas es Colombia quien decide quién apagará las luces y se coronará como el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.