Este sábado 29 de marzo, los participantes de La casa de los famosos Colombia le dieron la bienvenida a un nuevo habitante: Andrés Altafulla. El cantante, quien compartió tarima con Francy y Nath durante la fiesta del día, también llegó para quedarse. Aunque su ingreso generó reacciones entre todos, fue la de Laura González la que más llamó la atención.

¿Qué relación tuvieron Laura González y Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Laura González y Andrés Altafulla tuvieron una relación sentimental en el pasado. La periodista y el reconocido artista se enamoraron durante un reality del Canal RCN en 2017, cuando coincidieron en la competencia. Ahora, la vida los reúne nuevamente en un espacio similar, lo que podría reavivar el romance que terminó poco después de aquel programa.

¿Cómo reaccionó Laura González al ingreso de Altafulla a La casa de los famosos?

Tras la confirmación de Altafulla como nuevo participante de La casa de los famosos Colombia, los concursantes le dieron una eufórica bienvenida. Muchos ya tenían algún tipo de vínculo con él, especialmente Laura González, quien reaccionó de manera muy positiva.

El cantante incluso comentó: "A Laura la conozco todita". Por su parte, González no dudó en bromear sobre la cercanía entre ambos y dijo: "Si no tiene cama, podemos dormir juntos. Ya nos conocemos hace años, muy bien".

Con este cruce de palabras y afirmaciones muchos internautas ya especulan en que la convivencia en La casa de los famosos Colombia podría ser el escenario perfecto para revivir emociones del pasado. ¿Renacerá el amor entre Laura y Altafulla, o su historia quedará en el recuerdo?

¿Hace cuánto no tenían contacto Laura González y Altafulla?

Vale la pena destacar que Laura González y Altafulla no tuvieron contacto luego de aquel reality del 2017, así lo reveló el cantante en entrevista: “Yo a Laura no la veo desde Protagonistas, no la veo ni en redes, ella se desapareció”.

Sin embargo, Altafulla dejó claro que su principal objetivo no es ir a conquistar una vez más a Laura González o incluso cualquier otra participante, sino disfrutar de esta nueva experiencia para su vida.