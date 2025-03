Lady Tabares y Yina Calderón han construido una sólida relación de amistad a lo largo de La casa de los famosos Colombia, motivo por el que la confianza entre ellas en este punto es grande.

Muestra de esa confianza fue una conversación reciente entre Lady Tabares y Yina Calderón en donde la conocida 'Vendedora de rosas' le confesó lo que venía pensando y sintiendo en los últimos días.

Esta conversación llegó después que el público de La casa de los famosos Colombia salvara a Melissa Gate y Alerta usara el poder de salvación. Yina le confesó que pensó que el público la salvaría a ella.

Lady Tabares fue sincera al expresar que nunca pensó que el público la salvaría porque sabía que Melissa tenía arto apoyo y por eso, aseguró que sentía que su contenido y forma de ser no le estaba gustando a las personas.

De pronto uno no está gustando tanto ahí afuera.

Lady Tabares también le confesó a Yina Calderón que en los últimos días se le había metido el presentimiento que ella iba a ser la próxima eliminada de la competencia.

Yo me baso mucho en lo que siento y la verdad creo que no voy a seguir, lo tomo con tranquilidad, porque la verdad yo siento que ustedes son la luz de la casa.

Lady le aseguró a Yina Calderón que estaba preparada para lo que pasara, si era de continuar en la competencia ella seguiría dándola toda, pero si no, ella se iría con la cabeza en alto.

Yo estoy preparada para lo que se venga y siento que he intentado hacer cosas diferentes, pero no me ha fluido.