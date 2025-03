La convivencia en La casa de los famosos Colombia 2025 ha alcanzado un nuevo nivel de complejidad con el reciente conflicto entre La Toxi Costeña y La Liendra, por cuenta de la placa de nominación, la cual tendrá eliminación doble este domingo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Habrá cine en La casa de los famosos Colombia

Todo comenzó cuando La Toxi Costeña, conocida por su carácter fuerte y directo, decidió poner a La Liendra en la placa de nominación, una decisión que no pasó desapercibida y que ha generado un ambiente de confrontación dentro de la casa.

La Liendra no está conforme con la decisión de la Toxi Costeña en La casa de los famosos

La Liendra, uno de los influencers más populares del país, no tardó en manifestar su descontento con la decisión de La Toxi Costeña. Aunque ha declarado públicamente que acepta la decisión, también ha dejado claro que no está de acuerdo con ella. "Acepto la decisión, pero no la comparto", comentó La Liendra en una conversación con sus compañeros, mostrando su constante disgusto por la situación.

Ante la reacción de La Liendra, La Toxi Costeña no se ha quedado callada. En una conversación privada con Yina Calderón, otra de las figuras polémicas del reality, La cantante confesó que no se dejará intimidar por nadie dentro de la casa. "Me saca él o lo saco yo", afirmó con determinación, dejando claro que está dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia de su decisión:

“Me voy tres veces pero él a mi me respeta mi decisión, porque él a mi me tiene de cocheteo. Ahora sí que me nomine, yo lo nomino, él me nomine… El que se me acerque a decirme algo Yina, se va a formar, porque yo no tengo porque dar explicaciones”

La Toxi Costeña nominó a la Liendra al considerarlo un participante “intocable”

El conflicto entre ambos participantes se intensificó cuando La Toxi Costeña decidió nominar a La Liendra, argumentando que su actitud y comportamiento no eran compatibles con ella, además de considerarlo “intocable”. Esta decisión fue vista por muchos como una estrategia para debilitar a uno de los concursantes más fuertes y populares del programa.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares contestó el teléfono de La casa de los famosos y sacó de la placa a Yina Calderón

La tensión generada por este conflicto ha afectado a otros participantes, quienes se han visto obligados a tomar partido o mantenerse al margen para evitar ser arrastrados en la disputa. La dinámica de la casa ha cambiado significativamente, y las alianzas y estrategias se han vuelto más complejas y delicadas.