Dicen que los amigos son para toda la vida y mientras haya amigos, habrá historias. Eso lo tienen muy claro los protagonistas de ‘Manes’ la serie de Prime Video producida por Estudios RCN que estrena su tercera temporada este miércoles 19 de marzo.

Y es que así como en la pantalla, la camaradería, la complicidad y la alegría son los elementos principales del grupo. Fuera del set los actores han logrado crear unos lazos de amistad, que como ellos mismos lo aseguran, hacen que los seguidores de la serie logren identificarse con cada uno de los ‘Manes’ e incluso con las ‘Manas’ como ellos jocosamente llaman a las mujeres que interpretan a las protagonistas de la serie, pues a pesar de tratarse de una historia de ficción, no se aleja mucho de la realidad que vive cualquier grupo de amigos.

"Todos en la vida hemos tenido amigos y amigas con los que planeamos proyectos importantes de la vida, los que nos alcahuetean las locuras, los que nos aconsejan, con los que nos equivocamos e incluso, hasta de las que nos enamoramos y eso es 'Manes', la historia de un grupo de amigos al que todo el tiempo le están pasando cosas muy locas, pero muy cercanas a la realidad", asegura Sebastián Carvajal, quien interpreta a Julián, protagonista de esta historia.

En esta tercera temporada el amor hará de las suyas entre los ´Manes´. Esos que han intentado mostrarse indestructibles ante el compromiso y el sentimiento tendrán que enfrentar realidades que jamás pensaron atravesar, pues como en la vida real, en el amor no todo es color de rosa. Y si los 'Manes' se preparan para una temporada llena de emociones, las mujeres que hacen parte de sus vidas, no se quedarán atrás. Antonia, protagonista de esta historia e interpretada por Laura Londoño, también tendrá que tomar decisiones radicales en su vida para defender su relación con Julián y qué decir de Mafe, personaje al que le da vida Natalia Jerez y que será por siempre el alma de los 'Manes' pues ella es la mujer que conoce perfectamente a cada uno de sus amigos, pero a quien también ese papel de confidente y amiga incondicional puede llevarla a una situación por la que jamás pensó pasar. Si usted aún no conoce a estos 'Manes', esta es la oportunidad perfecta para que se ponga al día y no se pierda el gran estreno de la tercera temporada.

“Es una serie ágil, muy fácil de ver y estoy segura que se van a divertir, se van a identificar y van a seguir queriendo ser parte de este grupo de amigos del que ustedes y nosotros ya hacemos parte", concluyó la actriz Laura Londoño.

Todo está listo para el gran estreno de la tercera temporada de 'Manes', una producción de Estudios RCN que llega este miércoles 19 de marzo a Prime Video.