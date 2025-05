La cantante la Toxi Costeña capturó la atención de los televidentes tras su primera noche junto a Cristian Pasquel en el cuarto del líder en La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido Cristian Pasquel regresó a La casa de los famosos Colombia durante la gala de este lunes 19 de mayo junto a la presentadora Yaya Muñoz para darles un nuevo aire a los participantes que siguen en competencia.

La Toxi Costeña logró ganarse la prueba de liderazgo y con ello obtener el beneficio de gozar de cuarto propio y poderlo compartir con una persona, detallando que decidió disfrutarlo junto al comunicador social Cristian Pasquel, con quien logró una gran amistad durante su permanencia.

Los famosos decidieron descansar en la misma c*ma y hablar sobre diversas situaciones, entre ellas, lo difícil que fue para la artista la eliminación de Pasquel.

"Yo ya tenía vergüenza, yo tenía pena, tú te fuiste y toda esa noche no dormí, yo lloré, todo el mundo lo sabe, me arropé y llore y llore y dije no me puedo volver a encariñar de esta manera tanto a alguien", dijo.